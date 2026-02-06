La dieta keto? Combatte la schizofrenia la nuova sparata di Kennedy Jr smontata dagli esperti

Durante una visita in Tennessee, mercoledì scorso, Robert F. Kennedy Jr. ha fatto una dichiarazione sorprendente: secondo lui, la dieta chetogenica potrebbe curare la schizofrenia. La sua affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione, ma gli esperti sono subito intervenuti per smontare questa teoria. La comunità scientifica sottolinea che non ci sono studi che supportino questa idea e che si tratta di una sparata fuori luogo. Kennedy Jr. ha invece suscitato molte critiche e perplessità nel mondo medico.

Durante una visita in Tennessee mercoledì scorso, Robert F. Kennedy Jr., ministro della Salute degli Stati Uniti, ha affermato che la dieta chetogenica curerebbe la schizofrenia. Una dichiarazione che ha immediatamente fatto discutere la comunità scientifica americana. Kennedy stava presentando le nuove linee guida alimentari federali quando ha sostenuto che “quello che mangiamo causa malattie mentali in questo paese”. Ha citato un medico di Harvard che avrebbe “curato la schizofrenia usando diete chetogeniche” e ha raccontato di aver visto studi in cui persone perdevano la diagnosi di disturbo bipolare semplicemente cambiando alimentazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Gli Stati Uniti modificano le linee guida nutrizionali, invertendo la tradizionale piramide alimentare.

