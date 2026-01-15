In un recente podcast, Robert F. Kennedy Jr. ha commentato ironicamente la dieta di Donald Trump, definendola “la più bizzarra della Casa Bianca”. Kennedy, segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha sottolineato con tono critico le abitudini alimentari del presidente, caratterizzate da alimenti come McDonald’s e Diet Coke. Il discorso mette in luce le differenze nelle scelte di stile di vita tra le figure pubbliche di alto profilo.

Donald Trump ha “la dieta più bizzarra” della Casa Bianca. A dirlo è Robert F. Kennedy Jr, segretario alla Salute degli Stati Uniti, intervenuto in un recente podcast conservatore, dove ha raccontato con toni ironici le abitudini alimentari del presidente. Alla domanda su chi segua il regime alimentare più singolare tra i membri dell’amministrazione, Kennedy Jr ha risposto senza esitazioni: “Il presidente”. Poi ha aggiunto che Trump mangia spesso McDonald’s e beve Diet Coke “in continuazione”, suscitando le risate della conduttrice Katie Miller. “ Non so come faccia a essere ancora vivo, ma lo è ”, ha commentato, attribuendo la sua resistenza a quella che ha definito “la costituzione di una divinità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so come faccia Trump a essere ancora vivo, ma lo è”: la frecciata di Robert Kennedy Jr. sulla sua dieta a base di McDonald’s e DietCoke

Leggi anche: Nuova dieta alimentare americana: più carne fresca e formaggi. Il piano di Robert F. Kennedy Jr

Leggi anche: Epstein files, la LISTA di TUTTI I NOMI "collegati allo scandalo", da Michael Jackson a Courtney Love, da Robert Kennedy Jr. a Bill Clinton e Donald Trump

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La resa della Silicon Valley a Trump ci ha mostrato la vera faccia del mondo tech; Kennedy Jr. sulla dieta di Trump: “Incredibile sia ancora vivo”.

Trump in Giappone, faccia a faccia con la lady di ferro - I grattacieli simbolo di Tokyo vestiti dei colori della bandiera americana e un faccia a faccia con l'imperatore Naruhito. ansa.it

In vista faccia-faccia Trump-Putin - Il consigliere presidenziale russo, Ushakov, ha detto che Mosca e Washington hanno concordato di tenere un vertice tra Putin e Trump e che i preparativi sono in corso. rainews.it

L’ordine di Donald Trump di nuovi dazi al 25% contro “qualsiasi Paese che faccia affari con la Repubblica islamica dell’Iran su tutte le attività commerciali concluse con gli Usa” scatena l’immediata reazione della Cina. Ma la Casa Bianca trema per il rischio ch facebook

"Qualcuno mostri a Trump la cartina dell’Iran, gli faccia vedere dov’è e che cos’è, per fargli capire che non è il cortile di casa e non è il Venezuela. L’Iran è la polveriera, il campo minato e il vaso di Pandora del Medio Oriente." Marco Travaglio x.com