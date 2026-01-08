Usa e dieta Kennedy Jr capovolge piramide alimentare | più carne rossa e latte intero

Gli Stati Uniti modificano le linee guida nutrizionali, invertendo la tradizionale piramide alimentare. Ora, carne rossa, formaggio e latte intero sono posti in cima alla raccomandazione, segnando un cambiamento rispetto alle indicazioni precedenti. Queste nuove direttive riflettono una diversa impostazione dietetica, con potenziali implicazioni sulla salute pubblica e le abitudini alimentari dei cittadini americani.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti di Donald Trump cambiano menù. In un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti linee guida nutrizionali, l'amministrazione del presidente pubblica nuove linee guida dietetiche per gli americani, che capovolgono la piramide alimentare: ora la carne rossa, il formaggio e il latte intero risultano in cima.

Kennedy jr ribalta la piramide alimentare: più proteine e meno zuccheri per gli americani - Le nuove linee guida introducono alcuni cambiamenti: come scoraggiare fortemente il consumo di alimenti altamente trasformati e di zuccheri aggiunti ... huffingtonpost.it

Nuova dieta alimentare americana: più carne fresca e formaggi. Il piano di Robert F. Kennedy Jr - È questione di settimane, forse di giorni, ma presto gli americani avranno nuove linee guida in tema di alimentazione. dilei.it

