Arezzo accelera sui lavori pubblici. La città si prepara a portare avanti nove grandi interventi, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita. La mappa degli interventi è già pronta, e ora si passa alle fasi operative per rispettare i tempi stabiliti.

di Gaia Papi AREZZO Arezzo si conferma protagonista di una svolta significativa nella realizzazione delle opere pubbliche strategiche. Sono 41 gli interventi inclusi nel PNRR e nel PNC che, grazie all’applicazione della legge regionale 122022, hanno potuto usufruire di procedure più snelle per le variazioni urbanistiche. Una misura che ha permesso di accelerare i tempi senza compromettere controlli essenziali su sicurezza e sostenibilità, evitando ritardi che, con le procedure ordinarie, avrebbero rischiato di far slittare i progetti oltre le scadenze fissate al 2026. Il monitoraggio del secondo semestre 2025 della Conferenza dei servizi indica che gli interventi riguardano un ampio ventaglio di opere: impianti sportivi, piste ciclabili, edifici scolastici e sanitari, edilizia sociale, rigenerazione di borghi storici e progetti di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr, accelerata su 9 opere. La mappa degli interventi

