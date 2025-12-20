La dea bendata bacia Nettuno vinti 20mila euro al 10Elotto

Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, un giocatore di Roma ha vinto oltre 23mila euro al 10eLotto, contribuendo a una giornata di festeggiamenti per il Lazio. La dea bendata ha baciato Nettuno, portando una vincita significativa e confermando l’interesse per il gioco. La fortuna sorride ancora una volta ai giocatori della regione.

Nettuno, 20 dicembre 2025 – Il Lazio festeggia con il Lotto e il 10eLotto. Nell’ultima estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, a Roma è stata centrata una vincita da oltre 23mila euro. Il colpo è stato messo a segno in un punto vendita di viale Marx, grazie a un terno e tre ambi giocati sulla ruota del Lotto. L’ultimo concorso ha distribuito complessivamente premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi erogati dall’inizio del 2025 a 1,24 miliardi di euro. Buone notizie anche per il 10eLotto, che ha premiato Nettuno, in provincia di Roma. Nel concorso dello stesso giorno, in un punto vendita di via Cristoforo Colombo, è stata realizzata una vincita da 20mila euro grazie a un “9”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

