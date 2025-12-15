La ' Dea Bendata' fa tappa in città | centrato un colpo da 15mila euro

La fortuna sorride in Emilia Romagna, dove il 10eLotto ha regalato vincite significative nei concorsi di dicembre. In particolare, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 15mila euro, contribuendo a un totale di 20mila euro distribuiti nella regione tra venerdì 12 e sabato 13.

Il 10eLotto premia l'Emilia Romagna. Come riporta Agipronews, i concorsi di venerdì 12 e sabato 13 dicembre hanno regalato alla regione - tra i premi più alti - vincite complessive pari a 20mila euro. Tra queste spicca la vincita di sabato in via Romea Sud a Ravenna, dove si registra un colpo da 15mila euro.

