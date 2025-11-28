Pesaro crisi profonda in giunta | Frenquellucci M5S si dimette Il centrodestra | Campo largo finito

Corriereadriatico.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO Le dimissioni annunciate dall'assessora comunale alle Attività economiche  Francesca Frenquellucci "sono la fine del Campo largo". Così disse, in coro,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

pesaro crisi profonda in giunta frenquellucci m5s si dimette il centrodestra campo largo finito

© Corriereadriatico.it - Pesaro, crisi profonda in giunta: Frenquellucci (M5S) si dimette. Il centrodestra: «Campo largo finito»

Leggi anche questi approfondimenti

pesaro crisi profonda giuntaCentrodestra Pesaro, 'giunta allo sbando, sindaco ammetta crisi' - "Una giunta allo sbando, travolta da dimissioni, caos decisionale e figuracce nazionali che stanno danneggiando l'immagine della città". msn.com scrive

pesaro crisi profonda giuntaUfficiali le dimissioni di Francesca Frenquellucci - L'assessora M5S alle attività economiche del comune di Pesaro ha annunciato di voler abbandonare la politica. Scrive rainews.it

pesaro crisi profonda giuntaquesta è la fine del Campo largo" - PESARO Le dimissioni annunciate dall'assessora comunale alle Attività economiche Francesca Frenquellucci "sono la fine del Campo largo". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pesaro Crisi Profonda Giunta