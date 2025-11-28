Pesaro crisi profonda in giunta | Frenquellucci M5S si dimette Il centrodestra | Campo largo finito
PESARO Le dimissioni annunciate dall'assessora comunale alle Attività economiche Francesca Frenquellucci "sono la fine del Campo largo". Così disse, in coro,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Leggi anche questi approfondimenti
Crisi politica al centro del dibattito dopo le dimissioni dell’assessora del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci ? L’uscita dell’esponente M5S Pesaro dalla giunta pesarese apre uno scontro politico che il centrodestra chiede di portare in Consiglio Co - facebook.com Vai su Facebook
Centrodestra Pesaro, 'giunta allo sbando, sindaco ammetta crisi' - "Una giunta allo sbando, travolta da dimissioni, caos decisionale e figuracce nazionali che stanno danneggiando l'immagine della città". msn.com scrive
Ufficiali le dimissioni di Francesca Frenquellucci - L'assessora M5S alle attività economiche del comune di Pesaro ha annunciato di voler abbandonare la politica. Scrive rainews.it
questa è la fine del Campo largo" - PESARO Le dimissioni annunciate dall'assessora comunale alle Attività economiche Francesca Frenquellucci "sono la fine del Campo largo". Si legge su msn.com