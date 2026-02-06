La Corte Europea boccia il diritto di prelazione tutto da rifare per l' Autobrennero?

Da modenatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Europea ha deciso di mettere fine al diritto di prelazione in Italia, costringendo a rifare tutto. La sentenza potrebbe cambiare le regole per l’Autobrennero e il modo in cui lo Stato gestisce le grandi opere legate alla società. La decisione crea incertezza sulla futura gestione dell’A22 e coinvolge direttamente il territorio modenese.

È una pronuncia destinata a riscrivere le regole del gioco nei rapporti tra pubblico e privato in Italia, con effetti diretti anche per il territorio modenese per quanto concerne il futuro della gestione dell'A22 e delle grandi opere collegate ad Autobrennero Spa. La Corte di Giustizia.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

