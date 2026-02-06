La Corte Europea boccia il diritto di prelazione tutto da rifare per l' Autobrennero?

La Corte Europea ha deciso di mettere fine al diritto di prelazione in Italia, costringendo a rifare tutto. La sentenza potrebbe cambiare le regole per l’Autobrennero e il modo in cui lo Stato gestisce le grandi opere legate alla società. La decisione crea incertezza sulla futura gestione dell’A22 e coinvolge direttamente il territorio modenese.

È una pronuncia destinata a riscrivere le regole del gioco nei rapporti tra pubblico e privato in Italia, con effetti diretti anche per il territorio modenese per quanto concerne il futuro della gestione dell'A22 e delle grandi opere collegate ad Autobrennero Spa. La Corte di Giustizia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Corte Europea Boccia La Corte dei conti boccia ancora il Ponte: violata la normativa europea La Corte dei conti ha bocciato nuovamente il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando la violazione della normativa europea. Lodo Mondadori, bocciato il ricorso di Berlusconi e Fininvest alla Corte europea dei diritti dell’uomo: «Rispettato il diritto all’equo processo» La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Berlusconi e Fininvest riguardo al caso Lodo Mondadori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Corte Europea Boccia Argomenti discussi: La Corte Ue boccia la prelazione; Incassato più del danno: Strasburgo boccia il cumulo tra confisca e risarcimento per l'ex funzionario regionale; Controlli fiscali in banca: la CEDU condanna l’Italia per violazione privacy; Autostrada A22, la Corte Ue boccia la prelazione: stop alla linea del Mit. La Corte Ue boccia la prelazioneIl tribunale europeo si è pronunciato sul caso dei bagni pubblici di Milano il cui meccanismo di assegnazione è molto simile a quello dell'A22. Il tribunale europeo si è pronunciato sul caso dei bagni ... salto.bz Autostrada A22, la Corte Ue boccia la prelazione: stop alla linea del MitLa Corte di Giustizia Ue boccia il diritto di prelazione nelle concessioni, nella causa Urban Vision – Comune di Milano. Una decisione destinata a incidere direttamente sulla gara per l’Autostrada del ... milanofinanza.it La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia sul ricorso presentato da Luigi Bassignana, ex funzionario della Regione Valle d’Aosta. facebook #Staffleasing: in attesa del pronunciamento della Corte europea sulla legittimità dello strumento, i lavoratori tramite #Agenzia con contratto a tempo indeterminato hanno toccato quota #148mila, un terzo del totale. Un dato che conferma come la #somministr x.com

