Lodo Mondadori bocciato il ricorso di Berlusconi e Fininvest alla Corte europea dei diritti dell’uomo | Rispettato il diritto all’equo processo

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Berlusconi e Fininvest riguardo al caso Lodo Mondadori. La decisione conferma che la giustizia italiana ha rispettato il diritto all’equo processo e alla presunzione di innocenza, senza violare i diritti di Berlusconi o di Fininvest. Inoltre, è stato ribadito che non sono stati lesi i diritti alla proprietà privata in relazione alle somme dovute alla Cir di De Benedetti.

La giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione d'innocenza dell'ex premier e quello all'equo processo dell'azienda nel processo sul Lodo Mondadori, né il loro diritto alla proprietà privata per quanto riguarda le somme dovute alla Cir di De Benedetti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, respingendo di fatto i ricorsi presentati da Silvio Berlusconi e dalla Fininvest nel marzo del 2014 a proposito della vicenda giudiziaria sul Lodo Mondadori. I giudici di Strasburgo hanno ragione a Fininvest solo sulla «mancata motivazione da parte della Corte di Cassazione della condanna alle spese processuali ».

