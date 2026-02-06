Pechino si apre ai visitatori con un mix di storia, potere e simboli che raccontano secoli di vita cinese. Le strade pullulano di turisti e appassionati che vogliono scoprire i tesori nascosti tra i monumenti e i palazzi antichi. Tra le mura della città, si percepisce l’eco di un passato che ancora vive e si respira ad ogni passo.

Visitare Pechino significa entrare in un mosaico di potere, storia e simboli che hanno definito l’identità della Cina per secoli. La capitale, con oltre venti milioni di abitanti, non è solo un centro politico e amministrativo: è un libro di pietra in cui ogni monumento racconta la narrazione di una civiltà millenaria. Il cuore di questa storia è senza dubbio la Città Proibita, l’antico palazzo imperiale costruito all’inizio del XV secolo sotto la dinastia Ming. Con i suoi 980 edifici e oltre 180 ettari di superficie, è stata per cinque secoli la residenza degli imperatori e il centro nevralgico del potere politico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Cina imperiale: Pechino e i suoi tesori

Approfondimenti su Pechino Tesori

L’attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi tra Cina, Venezuela e gli Stati Uniti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Where the Forbidden City Keeps Its Most Priceless Items

Ultime notizie su Pechino Tesori

Argomenti discussi: Perché Xi ha decapitato le Forze armate; Mentre Putin e Xi sembrano sempre più amici, la Lubjanka considera la Cina un nemico; Andare in Cina da soli è complicato, ma accompagnati diventa straordinario; Oltre la Muraglia: Cronache dalla Cina Imperiale e del Futuro.

Se si incavola Pechino. La Cina vuole rifarsi dopo lo sgarbo del Canale di PanamaLa furia cinese dopo la sentenza della Corte suprema panamense apre un nuovo fronte nella guerra economica tra superpotenze. Con i terminal di Balboa e ... huffingtonpost.it

Tutti pazzi per Pompei e per Palladio: la Cina si innamora dei tesori italianiA Pechino aprono due grandi mostre. La prima sugli scavi della città vesuviana, con oltre 100 tesori in mostra, la seconda sull’architetto rinascimentale il ... repubblica.it

Come si dipinge un profumo Nell’antica Cina, agli aspiranti pittori dell’Accademia imperiale venne chiesto di illustrare un tema impossibile: “Tornando dopo aver calpestato i fiori, gli zoccoli del cavallo profumano”. La soluzione vincente Non dipingere il facebook