Cina Pechino annuncia la visita di Macron

La Cina ha annunciato che il presidente francese Emmanuel Macron visiterà il Paese mercoledì 3 dicembre. "Durante la visita, il presidente Xi Jinping terrà colloqui con il presidente Macron per guidare congiuntamente lo sviluppo delle relazioni Cina-Francia alla luce delle nuove circostanze e parlare delle principali questioni internazionali e regionali più delicate", ha dichiarato ai giornalisti il??portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian.

