La Cina il Venezuela e il ritorno dell’ordine imperiale

L’attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi tra Cina, Venezuela e gli Stati Uniti. La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Usa, presentata come operazione contro il narcotraffico, si inserisce in un quadro più ampio di tensioni geopolitiche. Pechino, invece, aumenta la sua influenza politica, segnando un possibile ritorno di un ordine imperiale. Un’analisi che richiede attenzione ai mutamenti delle dinamiche globali e alle loro implicazioni.

Washington giudice del mondo, Pechino alza il veto politico. La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti non è solo un atto giudiziario presentato come lotta al narcotraffico. È un gesto politico che ridefinisce, con brutalità, i rapporti di forza internazionali. A dirlo, senza mezzi termini, è Wang Yi, che accusa Washington di comportarsi come “giudice del mondo”, ruolo che Cina dichiara di non riconoscere a nessuno Stato. La linea cinese è chiara: nessuna legittimità a operazioni militari o di polizia internazionale svolte senza mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su It.insideover.com

