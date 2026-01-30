Milano Cortina 2026 ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Lo spoiler

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa. Il presidente non ha voluto svelare altri dettagli, ma ha paragonato l’evento a quello di Londra 2012, quando la regina Elisabetta apparve con James Bond. La tensione cresce tra il pubblico e gli atleti, mentre si aspetta di scoprire cosa ha preparato il capo dello Stato.

(Adnkronos) – "Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia di apertura. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond". Lo ha dichiarato il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli, telecronista della cerimonia di apertura.

