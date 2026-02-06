La casa di Marilyn Monroe rischia di essere abbattuta i proprietari fanno causa a Los Angeles

La casa di Marilyn Monroe a Los Angeles potrebbe essere demolita. I proprietari hanno deciso di fare causa alla città e alla sindaca Karen Bass dopo aver ricevuto il diniego a modificare o sfruttare l’immobile come desiderano. La proprietà, dove nel 1962 fu trovata morta la diva, si trova ora al centro di una battaglia legale.

