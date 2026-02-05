Marilyn Monroe | la sua casa di Los Angeles rischia l’abbattimento scatta la battaglia legale dei nuovi proprietari

La casa di Marilyn Monroe a Los Angeles rischia di essere demolita. I nuovi proprietari, che l’hanno comprata per 8 milioni di dollari, hanno presentato ricorso contro il vincolo di monumento storico-culturale imposto dal comune. La disputa legale è già in corso, e ora si attende una decisione che potrebbe cambiare il destino dell’edificio.

I proprietari della villa di Brentwood, acquistata per 8 milioni di dollari, contestano il vincolo di monumento storico-culturale imposto dal comune di Los Angeles. Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, l'unica casa appartenuta alla diva nella zona di Brentwood (Los Angeles) è al centro di una controversia legale. I proprietari Brinah Milstein e Roy Bank hanno avviato una causa contro il comune di Los Angeles e la sindaca Karen Bass, sostenendo che il vincolo di monumento storico-culturale violerebbe i loro diritti costituzionali, impedendo l'uso e il godimento della proprietà.

La casa di Marilyn Monroe rischia di scomparire.

