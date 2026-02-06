La carica dei 500 per dieci posti in Comune

I candidati si sono presentati in massa ieri mattina al Palabaldinelli di Osimo. Era un vero e proprio assalto: circa 500 persone si sono presentate per occupare i dieci posti disponibili in consiglio comunale. La sala si è riempita subito, con candidati pronti a scattare per ottenere uno degli scranni. La tensione era palpabile, mentre si aspetta di scoprire chi riuscirà a entrare in consiglio.

Un "esercito" di candidati si è presentato ieri mattina puntuale alle 9.30 al Palabaldinelli di Osimo. A conta fatta però erano "solo" 516 dei mille e 149 ammessi al concorso per 7 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per istruttori amministrativi. Ieri infatti sono partite le prove scritte per il maxiconcorso indetto dal Comune per 10 nuove assunzioni e, come storicamente registrato in queste procedure pubbliche, la partecipazione è stata del 50 per cento circa rispetto a chi aveva presentato istanza. Si tratterebbe di un fatto fisiologico. La seconda prova si terrà giovedì 12. Nel pomeriggio invece hanno partecipato 155 dei 320 ammessi al concorso indetto per 2 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per funzionari, quindi livello superiore che richiede la laurea.

