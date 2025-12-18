Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d' Este – Il video

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV ha fatto visita privata al Senato di Roma, sorprendendo i presenti. La sua presenza si è concentrata sulla mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este, un patrimonio di straordinario valore artistico e storico. Un momento di grande rilevanza culturale e spirituale, che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di arte e fede.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. A seguito della visita, il pontefice ha lasciato il palazzo, salutato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

