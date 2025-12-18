Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d' Este

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV ha fatto visita inaspettata a Palazzo della Minerva, sede del Senato, per ammirare in forma privata la straordinaria mostra della Bibbia miniata di Borso d’Este. Un’occasione unica che ha suscitato grande emozione tra i presenti, unendo storia, arte e spiritualità in un momento di profonda connessione culturale.

papa leone xiv a sorpresa in senato per visitare la mostra della bibbia di borso d este

© Iltempo.it - Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. A seguito della visita, il pontefice ha lasciato il palazzo, salutato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Papa Leone XIV ospite a sorpresa al Senato: atteso per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Papa Leone, la lunga attesa nei negozi e una visita a sorpresa:ì «Gli ho donato un calice»; Papa Leone XIV nella lista dei best dressed 2025 di Vogue America; Il Papa ai bambini: «Con il canto scoprite che il Natale è un invito alla pace»; Accademia dello Sport per la Solidarietà, che sorpresa: arriva la benedizione di Papa Leone XIV.

papa leone xiv sorpresaPapa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este - Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. ilgiornale.it

papa leone xiv sorpresaPapa XIV in visita a sorpresa al Senato, è la sua prima volta - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV a Piazzale della Minerva al Senato, per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. quotidiano.net

papa leone xiv sorpresaIl Papa a sorpresa in Senato incontra La Russa - Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama dove sono previsti una serie di incontri, a partire da quello con il presidente del Senato Ignazio la Russa. tg24.sky.it

Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este

Video Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.