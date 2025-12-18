Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d' Este

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV ha fatto visita inaspettata a Palazzo della Minerva, sede del Senato, per ammirare in forma privata la straordinaria mostra della Bibbia miniata di Borso d’Este. Un’occasione unica che ha suscitato grande emozione tra i presenti, unendo storia, arte e spiritualità in un momento di profonda connessione culturale.

Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. A seguito della visita, il pontefice ha lasciato il palazzo, salutato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa.

