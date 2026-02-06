la baracca torna il novello belfagor

Domani sera alle 21.15 al Teatro La Baracca di Casale torna in scena Novello Belfagor. La compagnia porta nuovamente lo spettacolo di e con Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti, che già ha riscosso interesse tra il pubblico. La replica si svolge in un teatro che ormai conosce bene il testo e i protagonisti, pronti a riproporre la loro interpretazione.

Domani sera alle 21.15 al Teatro La Baracca di Casale nuova replica di Novello Belfagor, di e con Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti (nella foto). La commedia è liberamente tratta dalla novella Belfagor Arcidiavolo di Machiavelli, in cui un diavolo viene mandato nel mondo per vedere come mai gli uomini vanno all’inferno per colpa delle donne. "L’ho del tutto attualizzata e riaggiustata e rinfilata nel nostro tempo – spiega Maila Ermini – è modernissima e divertente, insomma è molto bellina, come si dice a Prato". Lo spettacolo d’esordio e le sue prime repliche sono state molto applaudite. Ecco alcuni commenti degli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

