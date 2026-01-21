A Saronno, dopo la rimozione di una baracca abusiva nel parcheggio della Cascina Colombara, il senzatetto che vi sostava continua a vivere per strada, sollevando preoccupazioni tra i residenti. La presenza dell’uomo ha riacceso il timore di insicurezza nel quartiere, evidenziando le difficoltà legate all’emergenza abitativa e alla tutela dei soggetti vulnerabili.

Saronno (Varese), 21 gennaio 2026 – La baracca in legno nel parcheggio alle porte della Cascina Colombara è stata rimossa, ma la tensione nel quartier e non si è affatto allentata. Nella giornata d lunedì la polizia locale, insieme agli operai comunali, ha effettuato lo sgombero della struttura realizzata da un senzatetto richiedente asilo. L’uomo ha seguito le operazioni al mattino e, nel pomeriggio, intorno alle 18, è t ornato nello stesso parcheggio. Con sé aveva solo u n baule e alcune coperte. Nonostante le temperature vicine allo zero, si è sdraiato a terra. Alle 20.30, al rientro dal lavoro, i residenti lo hanno trovato nuovamente lì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, rimossa la baracca abusiva ma il senzatetto torna e dorme per terra: “Abbiamo più paura di prima”

Leggi anche: Bonificata area antistante il Centro di raccolta comunale: rimossa discarica abusiva

Leggi anche: Spaccio sul litorale di Eboli: blitz all'alba in una baracca abusiva, fermati due pregiudicati

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Saronno, rimossa la baracca abusiva ma il senzatetto torna e dorme per terra: Abbiamo più paura di prima; Saronno, eliminata la baracca abusiva nel parcheggio alla Colombara; I più letti di ieri: incidenti, vandalismi e la rinascita di cascina Paiosa; Saronno, senzatetto torna a dormire nel parcheggio, anche senza baracca. Bocedi: Sono senza parole.

Saronno, rimossa la baracca abusiva ma il senzatetto torna e dorme per terra: Abbiamo più paura di primaL’allarme dei residenti alle porte di Cascina Colombara dopo le minacce e i gesti di violenza da parte dell’uomo, richiedente asilo ... ilgiorno.it

L’episodio denunciato dai volontari Enpa di #Saronno. I felini sono fuggiti ma pare senza riportare alcuna conseguenza - facebook.com facebook