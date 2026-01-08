Dopo il successo del debutto, torna al Teatro La Baracca di Casale la replica di

Dopo il successo del debutto, proprio la notte di San Silvestro, sabato sera alle 21.15 al Teatro La Baracca di Casale nuova replica di Novello Belfagor, di e con Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti (nella foto). La commedia è liberamente tratta dalla novella Belfagor Arcidiavolo di Machiavelli, in cui un diavolo viene mandato nel mondo per vedere come mai gli uomini vanno all’inferno per colpa delle donne. "L’ho del tutto attualizzata e riaggiustata e rinfilata nel nostro tempo – spiega Maila Ermini – è modernissima e divertente, insomma è molto bellina, come si dice a Prato". La prenotazione è obbligatoria: 348 7046645 oppure 333 3713136 o con una mail all’indirizzo teatrolabaracca@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novello Belfagor, si replica a La Baracca

