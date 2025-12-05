Koopmeiners nel ruolo di difensore | promosso o bocciato? Ecco cosa sta cambiando nella scacchiera di Spalletti e in cosa dovrà ancora contribuire l’ex Atalanta – VIDEO

Koopmeiners nel ruolo di difensore, promosso o bocciato? Arriva il commento di Omar Valentini a Tribuna Juve sulla posizione dell’olandese. Omar Valentini ha parlato a Tribuna Juve sulle prestazioni di Koopmeiners nel ruolo di difensore centrale, assegnato da mister Spalletti. PAROLE – «In questa nuova Juve di Spalletti, un po’ più verticale e che tra l’altro sta ottenendo dei risultati, tre vittorie consecutive, quanto sta contando il nuovo Koopmeiners? Beh, lo vedo ancora innanzitutto come difensore centrale, centrosinistra della difesa a tre. Questo per ovvi motivi legati alla situazione infortuni della Juventus, quindi penso che venga utilizzato ancora in quella posizione perché comunque sta performando, perché sta anche avendo proprio la meglio nei duelli individuali nell’1 contro 1 con i rispettivi avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners nel ruolo di difensore: promosso o bocciato? Ecco cosa sta cambiando nella scacchiera di Spalletti e in cosa dovrà ancora contribuire l’ex Atalanta – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Koopmeiners era tornato a centrocampo; nei piani di Spalletti, l'olandese può essere più pericoloso con i suoi tiri e corre in avanti, e può anche assumere un ruolo più centrale nel gioco di costruzione della squadra, con i suoi passaggi verticali che si rivelano - facebook.com Vai su Facebook

#JuveUdinese ? #Koopmeiners cambia ruolo ? Vai su X

Koopmeiners è l’uomo chiave di Spalletti: ecco come l’olandese sta cambiando la Juventus - Koopmeiners è l’uomo chiave di Spalletti: ecco come l’olandese sta cambiando la Juventus Teun Koopmeiners è oggi uno dei giocatori più importanti per ... Come scrive tuttojuve.com

Koopmeiners cambia ruolo in Juve Udinese? La mossa di Spalletti per rompere anche un digiuno personale dell’olandese. La statistica verso la Coppa Italia - Spalletti pensa a questa mossa per interrompere anche un digiuno dell’olandese La Juventus si tuffa nella Coppa Italia per regalarsi i quarti di finale, ma la ... Segnala juventusnews24.com

Com'è andato il ritorno di Koopmeiners a centrocampo: contro il Napoli cambierà di nuovo - C'era attesa per vedere Teun Koopmeieners di nuovo a centrocampo: promossa la sua partita in Coppa Italia ma per Napoli- Come scrive ilbianconero.com

Juventus, colpo di scena: Spalletti ha deciso il nuovo ruolo di Koopmeiners - Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico bianconero sarebbe pronto al passaggio definitivo al 4- Secondo fantamaster.it

Juventus, l'indispensabile Koopmeiners: il difensore-regista non si perde un minuto - Il nuovo fedelissimo di Spalletti di chiama Koopmeiners, si legge su La Gazzetta dello Sport. Secondo tuttomercatoweb.com

Koopmeiners strappa applausi dai giornali: «Bene e non solo come difensore». Non è passato inosservato quell’atteggiamento: voto e pagella - Koopmeiners convince la Gazzetta da difensore: voto 6,5 per la prova a Bodo, non solo tattica ma anche aperture che impreziosiscono Nella folle notte dell’Aspmyra Stadion, dove la Juventus ha strappat ... Come scrive juventusnews24.com