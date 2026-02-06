Kanzi e il tè che non c'era | quando anche le scimmie sanno giocare a fare finta usando l'immaginazione
Kanzi, il bonobo scomparso nel 2025, sorprende ancora. Un nuovo studio rivela che sapeva
Un nuovo studio dimostra che Kanzi, il famoso bonobo scomparso nel 2025, sapeva "fare finta" come un bambino, usando oggetti immaginari e distinguendo realtà e finzione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Kanzi Bonobo
Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”
#Del-Piero-C'è-Posta-per-te || Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero.
Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente”
L’assessore di Paullo, Abdullah Badinjki, evidenzia la carenza di spazi per le sepolture musulmane nel Milanese.
Ultime notizie su Kanzi Bonobo
Argomenti discussi: Scimmie usano l’immaginazione e fanno finta: lo studio.
Scimmie al tè con gli scienziati: scoperta la loro capacità di immaginare e fare fintaScienziati si sono seduti di fronte a un bonobo di 43 anni, Kanzi, per un tè immaginario. Ecco che cosa è successo. View on euronews ... msn.com
Scienziati si sono seduti di fronte a un bonobo di 43 anni, Kanzi, per un tè immaginario. Ecco che cosa è successo. facebook
Scienziati si sono seduti di fronte a un bonobo di 43 anni, Kanzi, per un tè immaginario. Ecco che cosa è successo. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.