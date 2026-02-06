Kamate voleva fare il salto, e il suo ex allenatore Zanchetta spiega perché. Durante l’intervista, l’ex tecnico racconta come il giovane calciatore avesse una grande voglia di emergere e di migliorarsi. Zanchetta sottolinea anche come Chivu abbia visto lungo, intuendo le qualità di Kamate e contribuendo a farlo crescere. Ora il suo percorso sembra essere sulla buona strada.

Inter News 24 Kamate, parla Zanchetta, suo ex allenatore: dalla crescita alle enormi potenzialità. Ecco le sue parole alla Gazzetta. Il percorso di crescita di Issiaka Kamate è una delle storie più affascinanti del vivaio interista degli ultimi anni. A raccontarne i retroscena è Andrea Zanchetta, che ha allenato il talento classe 2004 nell’Under 18, descrivendolo come un diamante grezzo ancora lontano dai canoni del professionismo, ma dotato di una determinazione fuori dal comune. « Era desideroso di imparare. Aveva fame e voglia di sfondare, cosa che non tutti i ragazzi hanno. Poi occhi vispi e grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kamate, parla il suo ex allenatore: «Aveva voglia di sfondare. Con lui Chivu ci ha visto lunghissimo, ecco perché»

Approfondimenti su Kamate allenatore

Lele Adani ha commentato l’episodio riguardante Hojlund, sottolineando che nessuno ha visto il tocco con la mano, ma il Var ha comunque rilevato l’azione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kamate allenatore

Argomenti discussi: Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il Torino.

Kamate… kid! In mediana può fare tutti i ruoli. Chivu si gode il francese. E senza Dumfries…Il francese contro il Torino in Coppa Italia è stato uno dei migliori in campo sfornando anche lun assist per Bonny ... msn.com

Kamate, chi è il talento dell'Inter: età, altezza, carriera, ruolo e caratteristiche. L'assist vincente in Coppa ItaliaChivu ha fatto bingo con la formazione iniziale schierata contro il Torino, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico romeno ha infatti deciso di puntare ... ilmessaggero.it

Issiaka Kamate 21 anni Ange-Yoan Bonny 22 anni Andy Diouf 22 anni Marcus Thuram 28 anni Ieri i goal e gli assist sono arrivati tramite le loro giocate. È stata un Inter fresca, giovane e che parla francese. Bravi ragazzi! La belle jeunesse #f facebook