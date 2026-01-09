Adani | Nessuno ha visto il tocco con la mano di Hojlund Allora perché al Var l’hanno visto?

Lele Adani ha commentato l’episodio riguardante Hojlund, sottolineando che nessuno ha visto il tocco con la mano, ma il Var ha comunque rilevato l’azione. Durante l’intervento a Viva el Futbol, l’ex calciatore ha analizzato le ambiguità del sistema di arbitrazione video e ha anticipato alcuni aspetti della prossima partita tra Inter e Napoli, in programma domenica.

Intervenuto a Viva el Futbol, Lele Adani si è soffermato a parlare sia dell’ambiguità del Var, sia di Inter- Napoli che andrà in scena domenica. Le parole di Adani. «Il Var? Credevo, in buona fede, che un tale supporto potesse migliorare tutti quanti. Arriva una cosa giusta, che ti dà più tempo per guardare e approfondire e che ti consente di migliorare. Invece no. Questa cosa è entrata nella cultura italiana, perché è tipico del nostro Paese. Da altre parti non ci sono proteste così grandi come da noi. Sai che cosa facciamo noi con la nostra controcultura? Ci buttiamo per terra a cercare un fallo per venderlo alla televisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

