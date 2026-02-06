Juventus-Yildiz rinnovo fino al 2030 Il Milan prenderà una punta in estate?

La Juventus ha rinnovato il contratto a Kenan Yildiz fino al 2030. La società ha deciso di blindare il talento tedesco, che ora resta in bianconero per altri sette anni. Nel frattempo, il Milan si prepara a fare un acquisto importante in attacco questa estate, puntando a una punta di livello. La sessione di calciomercato si fa sempre più calda, tra rinnovi e nuovi arrivi, mentre si aspetta di scoprire come evolveranno le strategie delle grandi squadre.

Dal nuovo super contratto di Kenan Yildiz alla Juventus al futuro di Vlahovic, Fullkrug e Cissé: guarda la nuova puntata de "Il Blitz", il nostro podcast settimanale sul calciomercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus-Yildiz, rinnovo fino al 2030. Il Milan prenderà una punta in estate? Approfondimenti su Juventus Yildiz Juventus, Yildiz si prende tutto: rinnovo fino al 2030 e ingaggio da Paperone per il nuovo numero 10 La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Milan, Saelemaekers blindato: accordo per il rinnovo fino al 2030 Il Milan rafforza il proprio progetto a lungo termine blindando Alexis Saelemaekers con un rinnovo fino al 2030. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti. Juventus, Yildiz sempre più vicino al rinnovo: firmerà fino al 2031La Juventus e Kenan Yildiz sono ad un passo dal rinnovo di contratto la firma è prevista nel corso della settimana ... it.blastingnews.com Balzarini: La Juventus vuole arrivare alla partita di Istanbul con la firma di Yildiz sul rinnovoGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Juventus: Allora, non abbiamo la data precisa come specificavo già oggi, ma ci ... tuttojuve.com Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: niente turnover per Palladino e Spalletti. Yildiz in panchina x.com C'è anche Kenan Yildiz nella lista dei convocati per Atalanta-Juventus Il turco ha dunque smaltito il problema ed è a disposizione di Luciano Spalletti Resta da capire se e quanto giocherà, ma la sua presenza è già un buona notizia #Yildiz #AtalantaJ facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.