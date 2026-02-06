La Juventus sfida la Lazio alla Juventus Stadium nella ventiquattresima giornata di Serie A 20252026. I bianconeri cercano di mantenere il quarto posto, mentre i biancocelesti vogliono restare agganciati alla zona europea. La partita si prepara a essere determinante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vogliono difendere il quarto posto, mentre i biancocelesti cercano di rimanere in scia della zona Europa. Juventus vs Lazio si giocherà domenica 7 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. JUVENTUS VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri, dopo un inizio difficile sotto Tudor, è rinata grazie alla cura Spalletti. Nonostante la sconfitta di Cagliari di tre giornate fa, la Vecchia Signora è tornata in zona Champions grazie ad un ottimo periodo di forma, certificato dalle due vittorie consecutive contro Napoli e Parma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Lazio, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.

La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Serie A 2025/2026 – Le Probabili Formazioni di Tutte le Squadre!

Argomenti discussi: Serie A Enilive | Juventus-Lazio, le info per il rimborso; Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT; I diffidati di Inter e Juventus, chi salta il derby d'Italia per squalifica se viene ammonito in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter; Parma-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari.

24 giornata Serie A 2025/202624 giornata Serie A 2025/2026. Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Tutte le informazioni dai campi. mam-e.it

Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: Juventus-Lazio a Guida, Sassuolo-Inter a Chiffi, Massa per Genoa-NapoliResi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9 febbraio ... sport.virgilio.it

Le parole di Rambaudi in vista di Juventus-Lazio! https://www.lazionews.eu/notizie/rambaudi-intervista-juventus-lazio-2/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Rambaudi #RobertoRambaudi #intervista #JuventusLazio facebook

Designazioni, Juventus-Lazio a Guida: i precedenti x.com