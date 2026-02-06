Juventus ufficiale la nuova lista UEFA | cosa è cambiato per i bianconeri dopo gennaio L’elenco completo e aggiornato

La Juventus ha appena ufficializzato la lista UEFA aggiornata. Dopo gennaio ci sono alcune novità che cambiano la composizione della squadra europea. Le liste sono state chiuse e ora i giocatori disponibili sono definiti, senza più margini di modifica. I tifosi attendono di scoprire quali saranno le scelte del club per la prossima fase delle competizioni.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. Le primissime novità dei due neo-tecnici Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, ufficiale la nuova lista UEFA: cosa è cambiato per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco completo e aggiornato Approfondimenti su Juventus Uefa Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato La Juventus ha aggiornato la lista UEFA dopo il mercato di gennaio. Juventus Next Gen, i convocati per il Gubbio: un rientro importante nella lista di Brambilla. L’elenco completo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Uefa Argomenti discussi: UFFICIALE | Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Juventus, ritorno a sorpresa in chiusura di mercato | Nuova avventura in bianconero: ecco il comunicato ufficiale; Lichtsteiner allenatore del Basilea, è ufficiale: nuova avventura per l'ex Juve e Lazio. Juventus, è stata ufficializzata la nuova lista UEFA: cosa cambia per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco aggiornatoJuventus, è stata ufficializzata la nuova lista UEFA: cosa cambia per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco aggiornato I giochi sono fatti, le liste sono chiuse. La Juventus è pronta a lanciarsi nella f ... calcionews24.com Juventus, UFFICIALE l’arrivo di Boga dal NizzaVisualizzazioni: 0 Attraverso i propri account social ed il sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante classe 97 dal Nizza. Dopo 2 anni e mezzo Jeremie Boga torna in Seri ... calciostyle.it [UFFICIALE] Ecco la lista #Uefa della #Juventus per la seconda fase della #ChampionsLeague: escluso #Milik. x.com Schlager lascia il Lipsia, UFFICIALE: è un obiettivo della Juventus per giugno, la situazione facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.