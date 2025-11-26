Juventus Next Gen i convocati per il Gubbio | un rientro importante nella lista di Brambilla L’elenco completo

Juventus Next Gen, i convocati per il Gubbio: la lista ufficiale di Brambilla per il match di recupero della 14ª giornata di Serie C 202525. Attraverso il proprio sito ufficiale, la  Juventus Next Gen  ha reso noto l’elenco dei convocati per il match contro il Gubbio, valido per il recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. Appuntamento allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio alle  15:00. Rispetto al KO per 1-0 con la Ternana, nella lista di Massimo Brambilla torna Augusto Seedorf Owusu, pronto a rimpolpare il centrocampo della Seconda squadra. GUBBIO JUVENTUS NEXT GEN LIVE Di seguito la lista dei giocatori  bianconeri  a disposizione di Brambilla per la sfida contro la formazione umbra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

