Juventus Next Gen i convocati per il Gubbio | un rientro importante nella lista di Brambilla L’elenco completo
Juventus Next Gen, i convocati per il Gubbio: la lista ufficiale di Brambilla per il match di recupero della 14ª giornata di Serie C 202525. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso noto l’elenco dei convocati per il match contro il Gubbio, valido per il recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. Appuntamento allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio alle 15:00. Rispetto al KO per 1-0 con la Ternana, nella lista di Massimo Brambilla torna Augusto Seedorf Owusu, pronto a rimpolpare il centrocampo della Seconda squadra. GUBBIO JUVENTUS NEXT GEN LIVE Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Brambilla per la sfida contro la formazione umbra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
