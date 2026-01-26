Juventus – Napoli 3-0 i top e i flop | Locatelli sale in cattedra

Nella partita tra Juventus e Napoli, i bianconeri si impongono con un netto 3-0 allo Stadium. La squadra di Allegri ha mostrato una prestazione solida e coordinata, con alcuni giocatori in evidenza. Questo risultato rappresenta un importante punto di svolta nella stagione, evidenziando i punti di forza e le criticità di entrambe le compagini. Ecco i principali protagonisti della sfida, tra top e flop.

Una Juve bellissima travolge allo Stadium il Napoli di Conte dopo una partita giocata alla perfezione. Un 3-0 senza appello. Il tris rifilato dalla Juventus al Napoli di Conte è il manifesto del calcio spallettiano. Allo Stadium si è vista una Juventus consapevole dei propri mezzi, matura e determinata.

