Juventus Next Gen un club di Serie B ha chiesto informazioni per Pedro Felipe | la situazione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

legata al difensore. Il futuro di  Pedro Felipe, promettente difensore brasiliano classe 2004 in forza alla  Juventus Next Gen, sembra tingersi di nuove opportunità di mercato. Grazie al rendimento costante mostrato con la seconda squadra bianconera, il centrale ha già attirato l’interesse di  Luciano Spalletti, che lo ha aggregato alla  Prima Squadra  in diverse occasioni. Tuttavia, le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno nelle categorie superiori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di  . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen un club di serie b ha chiesto informazioni per pedro felipe la situazione

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, un club di Serie B ha chiesto informazioni per Pedro Felipe: la situazione

Leggi anche: Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: espulso Pedro Felipe

Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì 1-0: Pedro Felipe decisivo, tornano a vincere i bianconeri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

NEXT GEN 27' E IL TROFEO AMERICA'S CUP; Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Nasce Juventus Play: un nuovo modo di vivere il mondo bianconero; Juventus Next Gen-Pianese, in vendita i biglietti.

juventus next gen clubNext Gen, i bianconeri verso il derby piemontese contro il Bra - I ragazzi di Massimo Brambilla si preparano alla sfida di domenica: in campo al Giuseppe Sivori di ... tuttojuve.com

juventus next gen clubMangiapoco (Juventus Next Gen): «Cresciuto nel club di Augello, è sempre stato un bacino importante». La rivelazione del portiere bianconero - Stefano Mangiapoco, giocatore della Juventus Next Gen, ha ripercorso le prime tappe della sua carriera calcistica. sampnews24.com

juventus next gen clubBra-Juventus Next Gen, dove vedere il match in TV - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match valido per la 19 esima giornata del girone B di Serie C che la Next Gen giocherà in casa ... tuttojuve.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.