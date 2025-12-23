Juventus McKennie e il rinnovo | Spero di restare bianconero
In occasione dell’evento benefico promosso dalla fondazione “McKennie’s Magical Youth Mission”, di McKennie stesso, in collaborazione con “Salesiani per il sociale” all’oratorio Salesiano Michele Rua, il giocatore texano accompagnato da due suoi compagni: Mattia Perin e Teun Koopmeiners ha salutato 200 ragazzi in occasione delle festività natalizie. Durante l’evento si è concesso anche ai giornalisti presenti parlando del momento della Juventus e dell’eventuale rinnovo. “Felice di essere qua”. La sua grande duttilità e il suo grande sacrificio dentro il rettangolo di gioco hanno sempre portato a convincere gli allenatori passati alla Continassa, che in estate pensavano di lasciarlo fuori rosa, di non poter fare a meno di lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
