Juventus le pagelle della sconfitta 3-0 contro l’Atalanta in Coppa
La Juventus esce subito di scena in Coppa Italia. I bianconeri subiscono una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta e vengono eliminati. La partita si mette subito male per la squadra di Allegri, che fatica a trovare il ritmo e subisce due gol nel primo tempo. Nella ripresa, i bergamaschi continuano ad attaccare e segnano ancora, chiudendo la partita senza troppi problemi. La Juventus lascia il campo tra i fischi dei tifosi e con molte domande da porsi.
Disastro totale per la Juventus in Coppa Italia. I bianconeri vengono eliminati dalla competizione con un sonoro 3-0. Un risultato forse un po’ bugiardo visto l’andamento della partita. La Juventus infatti ha giocato un ottima partita creando molte occasioni da gol non concretizzate dai bianconeri. Di contro l’Atalanta è stata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Atalanta, giovedì 5 febbraio alle 21 il turno secco di Coppa Italia contro la Juventus.
L'Atalanta si prepara a sfidare la Juventus domani sera alle 21 alla New Balance Arena.
Atalanta sfida Juventus nella Coppa Italia
Giovedì sera l'Atalanta sfida la Juventus nei quarti di Coppa Italia.
