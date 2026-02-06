Juventus le pagelle della sconfitta 3-0 contro l’Atalanta in Coppa

La Juventus esce subito di scena in Coppa Italia. I bianconeri subiscono una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta e vengono eliminati. La partita si mette subito male per la squadra di Allegri, che fatica a trovare il ritmo e subisce due gol nel primo tempo. Nella ripresa, i bergamaschi continuano ad attaccare e segnano ancora, chiudendo la partita senza troppi problemi. La Juventus lascia il campo tra i fischi dei tifosi e con molte domande da porsi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.