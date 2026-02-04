Atalanta sfida Juventus nella Coppa Italia | le formazioni ufficiali e l’andamento della partita

Giovedì sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di Coppa Italia. Alle 21, i tifosi si aspettano un match combattuto, con le formazioni ufficiali già annunciate e i due allenatori pronti a schierare le loro migliori pedine. La partita si gioca in casa dell’Atalanta, e l’obiettivo di entrambe le squadre è passare il turno e avvicinarsi alla semifinale.

**Quarti di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: Palladino e Pochettino si preparano per il match più atteso della settimana** Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21, l’Atalanta accoglierà la Juventus per un incontro decisivo nei quarti di Coppa Italia. La partita, una delle più attese della competizione, vedrà i due club protagonisti del torneo 2023-24 affrontarsi in un duello dal valore strategico per la classifica finale. Il match andrà in scena presso lo Stadio Atletico Comunale, dove l’Atalanta ha ottenuto un vantaggio significativo in casa, con un andamento positivo e un clima di grande eccitazione tra i tifosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Argomenti discussi: Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Coppa Italia | I precedenti di Atalanta-Juventus; Champions League, sorteggi playoff: Inter sorride, Juve e Atalanta in salita verso Budapest; Le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoff e il tabellone della Champions.

Acciacchi e turn over, la Juventus la sfida di Coppa Italia contro l'AtalantaProbabile riposo per Yildiz e Bremer, McKennie potrebbe giocare in attacco, Gatti guidare la difesa: l'obiettivo del club è conquistare il trofeo ... rainews.it

Atalanta – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingAtalanta - Juventus, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

