L’Atalanta si prepara a sfidare la Juventus domani sera alle 21 alla New Balance Arena. È un match decisivo per la stagione dei bergamaschi, che cercano di superare i quarti di finale di Coppa Italia con una vittoria secca. La squadra di casa punta tutto sulla velocità e sull’energia per eliminare i bianconeri e proseguire il cammino in competizione.

Bergamo, 4 febbraio 2026 – L’Atalanta domani sera (5 febbraio) alle 21 alla New Balance Arena vuole battere la Juventus nel turno secco dei quarti di finale di Coppa Italia per dare la svolta ad una stagione finora altalenante. Dea, ancora settima in campionato e ancora lontana cinque punti dal sesto posto che qualifica alle coppe europee, che punta apertamente alla Coppa Italia, trofeo vinto solo nel 1963 e per questo domani sera, sfruttando il fattore campo della New Balance Arena, senza fare turn over, vuole una vittoria contro la Signora. Diversi i recenti precedenti in Coppa Italia: nel 2017 i bianconeri si imposero nel doppio confronto tra andata e ritorno, nel 2019 la grande rivincita atalantina, con il 3-0 in gara secca a Bergamo firmato da Castagne e da una doppietta di Zapata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, giovedì 5 febbraio alle 21 il turno secco di Coppa Italia contro la Juventus. Le probabili formazioni

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Domani sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione; Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Quarti Coppa Italia Atalanta-Juventus: aperta la vendita libera; Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Atalanta, giovedì 5 febbraio alle 21 il turno secco di Coppa Italia contro la Juventus. Le probabili formazioniPalladino non farà turnover. Il para-tutto Carnesecchi: Vogliamo passare il turno ... msn.com

Atalanta – Juventus: dove vedere il quarto di Coppa Italia e probabili formazioniAtalanta-Juventus nei quarti di Coppa Italia: scopri dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni della sfida di Bergamo ... tag24.it

Telesveva. . COPPA ITALIA DILETTANTI | Bisceglie vuole prendersi il trofeo regionale: domani al "Ventura" la finale di ritorno contro il Taranto. Di Meo: "Chiedo ai ragazzi una prestazione battagliera ed arrembante" #bisceglie #dazzeo #sport - facebook.com facebook

. @Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: turnover per Chivu x.com