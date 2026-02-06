La Juventus cade in casa dell’Atalanta con un 3-0 pesante nei quarti di Coppa Italia. La squadra di Allegri si è dimostrata poco efficace in attacco, sprecando diverse occasioni e mancando di incisività sotto porta. La sconfitta lascia i bianconeri con molte domande sul ritmo e sulla tenuta offensiva.

Juventus poco cinica e sprecona La Juventus ha subito una sconfitta netta e dolorosa nei quarti di finale di Coppa Italia: l’Atalanta vince 3-0 al New Balance Arena di Bergamo. Un risultato che appare bugiardo per quanto espresso in campo, soprattutto nel primo tempo, ma che riflette la spietata efficacia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, contro l’Atalanta si è rivista la mancanza di incisività in attacco

Approfondimenti su Juventus Atalanta

Questa mattina l’Atalanta ha fatto il punto sugli infortunati.

L’Atalanta batte la Juventus e si prende una rivincita dopo 631 giorni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

JUVENTUS-ATALANTA LA FINALE IN CUI ALLEGRI SI INFURIÒ CON IL SISTEMA ARBITRI

Ultime notizie su Juventus Atalanta

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia.

Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleA Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, ... tg24.sky.it

Fabbri annuncia il rigore contro la Juve per il mani di Bremer: la frase di Spalletti smonta tuttoMoviola Atalanta-Juve: perché è stato dato rigore per il mani di Bremer. Il VAR interviene e l’arbitro Fabbri decide, Spalletti non ci sta. fanpage.it

Atalanta Juventus Le parole di Spalletti facebook