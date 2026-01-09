Kenan Yildiz della Juventus è stato scelto come MVP di dicembre 2025, ricevendo il riconoscimento per il secondo mese consecutivo. La premiazione, avvenuta tramite la votazione ufficiale sul sito del club, sottolinea il ruolo importante dell’attaccante nei risultati della squadra. La scelta dei tifosi conferma l’apprezzamento per le prestazioni di Yildiz, che continua a rappresentare un elemento chiave nel progetto bianconero.

Premio bianconero per Kenan Yildiz. L’attaccante è stato eletto dai tifosi MVP di dicembre 2025, per il secondo mese consecutivo, al termine della votazione ufficiale sul sito del club. Nel mese appena concluso Juventus ha disputato sei gare complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con Yildiz protagonista diretto: due gol e due assist, decisivi in più competizioni. Il numero dieci ha lasciato il segno sia in campionato sia nelle coppe, confermandosi uno dei riferimenti offensivi della squadra. Il riconoscimento EA Sports MVP of the Month verrà consegnato prima del match casalingo contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio alle 20:45 all’ Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz è l’MVP di dicembre: premio per il numero 10

Leggi anche: Juventus-Yildiz, rinnovo in bilico: distanza sull’ingaggio e voci di cessione. Ma può davvero partire il numero 10?

Leggi anche: Yildiz, stop precauzionale: perché il numero 10 della Juventus parte dalla panchina contro la Lazio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus, Yildiz avrebbe fatto delle richieste economiche importanti per il rinnovo - La Juventus continua a programmare il futuro e uno dei dossier più delicati riguarda il rinnovo di Kenan Yildiz, considerato uno dei talenti più importanti del presente e del domani bianconero. it.blastingnews.com

Juventus-Yildiz: contatto a giorni per il rinnovo. Dalla Premier interesse feroce - Pochi giorni fa, Giorgio Chiellini ha manifestato pubblicamente il suo ottimismo rispetto al rinnovo del contratto fra la Juventus e Kenan Yildiz: "C'è la volontà da entrambe le parti". calciomercato.com

Yildiz, il rinnovo con la Juventus è un po' più lontano - Negli ultimi mesi sembrava che il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus fosse soltanto una questione di tempo. it.blastingnews.com

Sì. La risposta è sì. Federico Chiesa alla Juventus servirebbe tanto. Tantissimo. E i contatti per un eventuale ritorno ci sono già stati. Potrebbe giocare come vice Yildiz, soluzione che ad oggi manca alla Juventus. O, attenzione, come falso nueve. E qui apriam - facebook.com facebook

La Juventus vuole un vice Yildiz: per gennaio idea Gonzalo Garcia del Real Madrid x.com