Napoli Juve statistiche da urlo per i bianconeri | un vero incubo per i partenopei I precedenti parlano chiaro

Napoli Juve, la Vecchia Signora domina il bilancio storico: 71 vittorie e 228 reti in 158 precedenti. Nessuna squadra ha fatto meglio contro i partenopei. Il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus al Maradona sarà una sfida che si carica di storia e di statistiche nettamente favorevoli ai bianconeri. In 158 precedenti totali in Serie A, la Juventus è la formazione che ha ottenuto il maggior numero di successi contro il Napoli, con ben 71 vittorie. Il dominio si riflette anche nel bilancio realizzativo. La Vecchia Signora è anche la squadra che ha segnato il maggior numero di reti contro i partenopei nel torneo, con un totale di 228 gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, statistiche da urlo per i bianconeri: un vero incubo per i partenopei. I precedenti parlano chiaro

