Juventus anteprima quarta maglia 25-26 | strisce orizzontali e firma d’autore

La Juventus presenta la quarta maglia per la stagione 2025-2026, e cambia totalmente rispetto al passato. La nuova divisa ha strisce orizzontali e porta la firma di uno studio di moda di Milano, lo Studio Sgura, in collaborazione con Adidas. Le prime immagini mostrano un design innovativo, lontano dai classici stili bianconeri, pensato per unire calcio e alta moda in modo deciso. La società ha voluto fare una scelta diversa, puntando su un look più audace e moderno.

Una rottura netta con la tradizione per celebrare l’incontro tra calcio e alta moda. Filtrano le prime immagini e i dettagli tecnici della quarta maglia della Juventus per la stagione 2025-2026, frutto di una collaborazione esclusiva tra Adidas e lo Studio Sgura di Milano. Secondo le anticipazioni fornite dal portale specializzato Footy Headlines, il nuovo kit segnerà una svolta stilistica storica: il club bianconero abbandonerà le iconiche strisce verticali in favore di un innovativo design a bande orizzontali bianche e nere. Il concept nasce da lontano, precisamente dal 2022, quando Juventus e il celebre studio fotografico milanese collaborarono per un’esposizione durante la Fashion Week. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, anteprima quarta maglia 25-26: strisce orizzontali e firma d’autore Approfondimenti su Juventus Moda Quarta maglia Juve, svelata l’anticipazione: spunta un design inedito con strisce orizzontali bianche e nere! I dettagli – FOTO La Juventus ha mostrato in anteprima la sua nuova quarta maglia. Inter, i nerazzurri presentano la quarta maglia per la stagione 2025/26: ecco quando farà il suo esordio – FOTO L'Inter ha annunciato la nuova quarta maglia per la stagione 202526, prevista per il suo debutto ufficiale in campo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Moda Argomenti discussi: Serie A, le prime anticipazioni sulle maglie 2026/27; Adidas Sgura Juventus 25-26 Quarta maglia filtrata; Filtrate le maglie casalinga, seconda, terza, quarta e Oktoberfest del Bayern Monaco 26-27; Filtrata la terza maglia del Milan 26-27. Juventus, la quarta maglia ha le strisce orizzontaliAnticipazione di footyheadlines.com sulla quarta maglia stagionale della Vecchia Signora ... msn.com FootyHeadlines anticipa la quarta maglia della Juve: arrivano le strisce orizzontaliStrisce bianche e nere, ma orizzontali. È questa la novità che aspetta i tifosi della Juventus, secondo i leak di FootyHeadlines. Il portale,. tuttomercatoweb.com Nuovo episodio di 2FRIENDS con @romeoagresti disponibile in anteprima abbonati su YouTube! Domattina alle 9:00 per tutti. #juventus x.com Audero racconta la sua grande paura e in anteprima il verdetto " trasferta vietata " Mica come la #Juventus a cui chiusero la curva.. #gazzettadellosport facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.