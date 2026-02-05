Quarta maglia Juve svelata l’anticipazione | spunta un design inedito con strisce orizzontali bianche e nere! I dettagli – FOTO

La Juventus ha mostrato in anteprima la sua nuova quarta maglia. Il design è originale, con strisce orizzontali bianche e nere. La maglia sarà disponibile solo nella versione Authentic e in quantità limitata. I tifosi ora attendono di vederla indossata in campo.

Quarta maglia Juve, svelata l’anticipazione di Footy Headlines: design inedito e vendita limitata alla sola versione Authentic. L’estetica della Juventus è pronta a subire una nuova, affascinante contaminazione tra il mondo del calcio giocato e quello dell’alta moda, confermando la volontà del club di essere un brand globale e iconico. Secondo quanto rivelato dal portale specializzato Footy Headlines, sempre molto affidabile quando si tratta di anticipazioni sulle divise da gioco, il lancio del quarto kit per la stagione 2025-2026 è ormai imminente. La grande novità di quest’anno risiede in una prestigiosa collaborazione artistica: Adidas ha infatti unito le forze con Studio Sgura, rinomato studio fotografico e creativo che opera ai vertici del fashion system, per dare vita a una maglia che promette di far discutere e di dividere i puristi della tradizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Quarta maglia Juve, svelata l’anticipazione: spunta un design inedito con strisce orizzontali bianche e nere! I dettagli – FOTO Approfondimenti su Juventus Quarta Maglia Maglia Inter, nuovi dettagli sul design home: strisce rivisitate e stemma giallo Nuovi dettagli emergono sul design della maglia home dell'Inter, con strisce rivisitate e il ritorno dello storico stemma giallo. Maglia Inter, nuova collaborazione con Nike: il modello in stile baseball! L’anticipazione – FOTO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Quarta Maglia Argomenti discussi: Adidas Sgura Juventus 25-26 Quarta maglia filtrata. Juventus, la quarta maglia ha le strisce orizzontaliAnticipazione di footyheadlines.com sulla quarta maglia stagionale della Vecchia Signora ... msn.com Juve Stabia: svelata la nuova maglia per la stagione 2025/26Attesa da settimane e con trepidazione dai tifosi, la Juve Stabia ufficializza sul proprio sito e con una nota ufficiale la nuova maglia per la stagione 2025/26. Da subito, dopo gli esperimenti dello ... ilmattino.it Nuova quarta maglia #Juventus 2025/26: strisce orizzontali bianconere, design firmato da #adidas in collaborazione con Studio Sgura e dettagli super minimal con loghi ridotti al centro del petto. Sarà in vendita molto presto e solo in versione Authentic da circ x.com Footy Headlines propone in esclusiva quello che sarà il quarto kit PUMA del Milan per la stagione 2025/26. Secondo il sito specializzato in spoiler ed anticipazioni sulle maglie da calcio, il Milan lancerà una quarta maglia speciale che sarà presentata all'inizio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.