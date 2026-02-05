Quarta maglia Juve svelata l’anticipazione | spunta un design inedito con strisce orizzontali bianche e nere! I dettagli – FOTO

La Juventus ha mostrato in anteprima la sua nuova quarta maglia. Il design è originale, con strisce orizzontali bianche e nere. La maglia sarà disponibile solo nella versione Authentic e in quantità limitata. I tifosi ora attendono di vederla indossata in campo.

Quarta maglia Juve, svelata l’anticipazione di Footy Headlines: design inedito e vendita limitata alla sola versione Authentic. L’estetica della  Juventus  è pronta a subire una nuova, affascinante contaminazione tra il mondo del calcio giocato e quello dell’alta moda, confermando la volontà del club di essere un brand globale e iconico. Secondo quanto rivelato dal portale specializzato  Footy Headlines, sempre molto affidabile quando si tratta di anticipazioni sulle divise da gioco, il lancio del quarto kit per la stagione 2025-2026 è ormai imminente. La grande novità di quest’anno risiede in una prestigiosa collaborazione artistica:  Adidas  ha infatti unito le forze con  Studio Sgura, rinomato studio fotografico e creativo che opera ai vertici del fashion system, per dare vita a una maglia che promette di far discutere e di dividere i puristi della tradizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

