La Juventus fatica a trovare il gol. La partita contro l’Atalanta ha mostrato ancora una volta come i bianconeri abbiano problemi a concludere, specialmente senza Yildiz. Spalletti cerca di risolvere, ma finora il gol resta un cruccio. Nel frattempo, si aspetta il rientro di Vlahovic per dare una svolta.

Spalletti è rimasto speranzoso dell'arrivo di un centravanti fino all'ultimo giorno del mercato per serate come questa, in cui sarebbe bastata una giocata diversa per rompere l'inerzia di una partita che si è indirizzata male. Senza Yildiz, che è rimasto in panchina e si è limitato a riscaldarsi a bordocampo dopo il fastidio all'adduttore sinistro avvertito a Parma, Spalletti ha proposto McKennie largo a sinistra per concedere più spazio per l'inserimento a Thuram. Un piano che nei primi minuti ha funzionato il giusto per dare la percezione di poter essere pericoloso, ma che non ha portato alla marcatura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il gol resta un problema: aspettando Vlahovic, Spalletti cerca soluzioni

Approfondimenti su Juve Bergamo

John Elkann è salito in tribuna durante la partita tra Juventus e Napoli, un gesto che non capita spesso per lui.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Bergamo

Argomenti discussi: Juve frenata, ma resta il sorriso. Un pari senza gol ed emozioni. Ai playoff Bruges o Galatasaray; Segno 10 gol e resto: il retroscena sul sì di Icardi alla Juve e il vero motivo per cui l'affare è saltato; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Coppa Italia, l'Atalanta rifila tre gol alla Juve e conquista la semifinale.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0. Bianconeri eliminati: gol e highlightsSi ferma ai quarti di finale il cammino in Coppa Italia della Juventus. A Bergamo festeggia l’Atalanta, che si impone 3-0 in una gara dal punteggio severo per quanto visto in campo, soprattutto nel ... today.it

Juve Next Gen, vittoria sofferta contro il Pineto: Gil decisivo e due gol annullati36' - BRIVIDO JUVE, GOL ANNULLATO AL PINETO! Simone Scaglia fa un miracolo ma sulla ribattuta il Pineto trova la rete con Pellegrino in scivolata. L'arbitro però ferma tutto per fuorigioco, confermato ... tuttosport.com

Ciammaglichella resta alla Juve Stabia facebook

Niente reunion con la Juve: Kolo Muani resta al Tottenham x.com