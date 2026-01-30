spalletti incanta ma la juve cerca soluzioni in vista del mercato estivo

John Elkann è salito in tribuna durante la partita tra Juventus e Napoli, un gesto che non capita spesso per lui. La Juventus cerca ormai da settimane soluzioni per rinforzare la squadra in vista del mercato estivo, mentre Spalletti continua a sorprendere con il suo Napoli. La tensione tra i due club si fa più intensa, e l’attenzione si sposta anche sugli sviluppi fuori dal campo.

John Elkann ha fatto il suo ingresso in tribuna per Juventus-Napoli, un evento raro per un uomo che di solito si tiene lontano dai riflettori. La presenza del presidente di Exor, insieme al figlio Oceano, non è stata casuale: è stata una scelta simbolica, un segnale chiaro di sostegno alla dirigenza e al tecnico Luciano Spalletti. Il match, decisivo per la corsa in classifica e per il morale della squadra, è stato vinto dai bianconeri grazie a un gol di Yildiz, ma l’entusiasmo non si è fermato al risultato. Elkann ha sceso gli spogliatoi al fischio finale, stringendo mani a tutti, dai giocatori ai collaboratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il mercato estivo del Napoli si è concluso con operazioni mirate, rafforzando la rosa in vista della stagione.

Argomenti discussi: De Laurentiis prova il blitz ma la Figc non sblocca il mercato del Napoli: guerra contro Juventus e Inter; Juventus, doppio asse per il futuro: En-Nesyri garanzia di gol, Kenan Yildiz talento che incanta l’Europa; David apre, Yildiz incanta, Kostic chiude: notte perfetta allo Stadium, tris della Juve al Napoli!.

