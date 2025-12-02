Juve senza Vlahovic | Spalletti studia le soluzioni il mercato osserva

Da possibile sacrificio estivo a riferimento quasi obbligato dell’attacco bianconero: la parabola di Dusan Vlahovic nella Juventus 20252026 si è ribaltata completamente. L’infortunio, però, ha riscritto per intero lo scenario. La lesione che lo terrà fuori fino a gennaio inoltrato – se non oltre – priva Spalletti dell’unico centravanti realmente affidabile nella produzione offensiva, nonostante una media realizzativa lontana dagli standard di un top europeo. Il tecnico toscano sperava che dicembre diventasse il mese della continuità del serbo. Invece, tutto si è fermato di colpo. Vlahovic chiude il 2025 ai box, e la Juventus è costretta a ripensare il proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve senza Vlahovic: Spalletti studia le soluzioni, il mercato osserva

