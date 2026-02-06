Juve effetto Boga | l’esordio a Bergamo cambia i piani di Spalletti

Jeremié Boga esordisce a Bergamo e cambia i piani di Spalletti. L’ivoriano, dopo oltre due mesi di stop, ha disputato appena mezz’ora ma ha lasciato il segno, dimostrando di essere più avanti nelle condizioni fisiche di quanto si pensasse. La Juventus, in un match equilibrato, ottiene un pareggio che potrebbe rivelarsi importante, ma la vera novità è l’impatto di Boga che fa riflettere sulla sua apertura al reparto offensivo.

L’esordio di Jeremié Boga a Bergamo riscrive le priorità offensive della Juventus. Nonostante il pareggio contro l’Atalanta, la mezz’ora disputata dall’ivoriano rappresenta la notizia più rilevante per Luciano Spalletti: l’ex Nizza, arrivato a Torino dopo oltre due mesi di inattività (ultima presenza a fine novembre), ha mostrato una condizione atletica superiore alle aspettative, bruciando le tappe del reinserimento. Impatto immediato: i numeri dell’esordio. Entrato al 60? come primo cambio assoluto, Boga ha impiegato pochi istanti per lasciare il segno. Stando ai dati rilevati da Sofascore, l’esterno ha messo a referto un passaggio chiave per Conceição e un dribbling secco su Scalvini che per poco non ha portato al raddoppio di McKennie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

