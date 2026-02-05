Esordio Boga Spalletti lo getta nella mischia in Atalanta Juventus | primi minuti in bianconero per il nuovo arrivato

I primi minuti di Boga in maglia Juventus sono arrivati ieri sera contro l’Atalanta. Spalletti lo ha inserito subito in campo, dando così il suo primo assaggio del nuovo acquisto. L’attaccante si è fatto notare fin dai primi scambi, anche se la partita è ancora agli inizi. La società spera che questa mossa possa dare nuova energia alla squadra.

Esordio Boga, Spalletti lo getta nella mischia in Atalanta Juventus: la sostituzione del tecnico. Primi minuti in bianconero per l'attaccante. L'avventura di Jeremie Boga con la maglia della Juventus è ufficialmente iniziata. L'esterno offensivo ivoriano, approdato a Torino proprio sul gong della finestra invernale con la formula del prestito gratuito dal Nizza, ha calcato per la prima volta il terreno di gioco stasera. L'esordio è arrivato in un contesto incandescente e ricco di significati: il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Boga Juventus: convocato da Spalletti ma per l'esordio in bianconero dovrà attendere. Il piano per l'esterno arrivato dal Nizza La Juventus ha portato Boga a Bergamo, ma l'ivoriano difficilmente scenderà in campo. Juventus, i convocati per l'Atalanta: Spalletti chiama Holm e Boga, c'è Yildiz Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Yildiz, niente lesione ma la Juve lo perde: salta Atalanta e Lazio. Boga Juventus, l'esterno ivoriano parte con la squadra per la sfida di Bergamo: poche chance di vederlo in campo per via della condizione L'attesa per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atal Holm e Boga convocati per Atalanta-Juventus: esordio possibile in Coppa Italia?Holm e Boga convocati per Atalanta-Juventus: chi giocherà in Coppa Italia? Le scelte di Spalletti e le condizioni dei nuovi acquisti bianconeri. Tempo d'esordio! Con l'assenza di Yildiz per la gara di domani, é ballottaggio per un posto dal primo minuto tra Boga e Miretti, che appare favorito Ultimo dubbio saranno sciolti con la rifinitura odierna

