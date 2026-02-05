Boga Juventus | convocato da Spalletti ma per l’esordio in bianconero dovrà attendere Il piano per l’esterno arrivato dal Nizza

La Juventus ha portato Boga a Bergamo, ma l’ivoriano difficilmente scenderà in campo. È stato convocato da Spalletti, che ha deciso di portarlo con sé, ma l’esterno del Nizza deve ancora recuperare bene e le chances di vederlo in azione sono poche. Per ora, il suo debutto con la maglia bianconera si allontana.

Boga Juventus, l’esterno ivoriano parte con la squadra per la sfida di Bergamo: poche chance di vederlo in campo per via della condizione. L’attesa per il quarto di finale di  Coppa Italia  contro l’ Atalanta  è carica di tensione sportiva e curiosità, specialmente per quanto riguarda le novità di mercato che potrebbero affacciarsi sul palcoscenico del Gewiss Stadium. Tra i nomi che figureranno nella lista dei partenti per la delicata trasferta di Bergamo spicca quello di  Jeremie Boga, l’ultimo colpo messo a segno dalla  dirigenza  bianconera nella finestra invernale. Per l’ esterno ivoriano  si tratterà della  prima convocazione  ufficiale con la sua nuova maglia, un momento simbolico che sancisce il suo ingresso definitivo nel mondo della  Vecchia Signora  e nel gruppo squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

