Jim Ross | Se Jericho lascia la AEW è WWE o niente

Durante l’ultima puntata del podcast Grilling JR, Jim Ross ha affrontato le recenti speculazioni sul futuro di Chris Jericho, sottolineando che, qualora il canadese decidesse di lasciare la AEW, le opzioni principali sarebbero la WWE o l’addio alla scena professionistica. La discussione ha messo in luce le possibili scelte di Jericho in vista della scadenza del suo attuale contratto, suscitando interesse tra gli appassionati di wrestling.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Grilling JR, Jim Ross ha commentato le voci sul futuro di Chris Jericho, soffermandosi in particolare sulla possibilità che il canadese possa lasciare la AEW e tornare in WWE dopo la presunta scadenza del suo contratto. Il futuro di Chris Jericho continua a essere uno dei temi più caldi del panorama wrestling. Dopo le indiscrezioni secondo cui il suo accordo con la AEW sarebbe terminato alla fine del 2025, i rumor su un possibile ritorno in WWE si sono intensificati, spingendo anche una figura storica come Jim Ross a intervenire sull'argomento. Secondo JR, non esistono vere alternative alla WWE nel caso in cui Jericho decidesse di lasciare la AEW.

