WWE | Offerta importante a Chris Jericho storyline di ritiro per chiudere in bellezza la carriera

La WWE avrebbe presentato una proposta a Chris Jericho, primo campione mondiale AEW per una storyline conclusiva della sua carriera, mentre il suo contratto con la compagnia di Tony Khan si avvicina alla scadenza prevista per fine anno. L’importanza della scelta per l’eredità di Jericho. La decisione di Chris Jericho sul suo futuro non riguarda solo l’aspetto contrattuale, ma il modo in cui concluderà una carriera che ha attraversato quattro decenni e ridefinito il wrestling moderno. Una storyline di ritiro in WWE gli permetterebbe di chiudere il cerchio nella federazione dove ha ottenuto i suoi maggiori successi, mentre restare in AEW significherebbe completare il progetto che ha contribuito a lanciare nel 2019. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

