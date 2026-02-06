Jeremy Chan torna a Masterchef, ma la sua prova si rivela un disastro. Durante le ultime puntate, tra i concorrenti in gara, solo un aspirante chef riesce a portare a termine un piatto. La sua performance ha sorpreso tutti, lasciando intendere che non è stato il suo giorno. La sfida continua, e il pubblico segue con attenzione ogni mossa in cucina.

Dopo l'agognata top ten, i concorrenti di Masterchef Italia hanno dovuto affrontare nuove sfide. Durante le ultime due puntate, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) ha ottenuto circa 800mila spettatori medi con il 3,7% di share. Gli aspiranti chef hanno dovuto affrontare prima una Mistery Box emozionante con la chef canadese Jessica Rosval e le tirocinanti del " Roots " di Modena, un luogo di incontro tra le cucine di tutto il mondo che punta a dare un lavoro nel campo della ristorazione alle donne migranti, poi un Invention Test firmato Jeremy Chan.

© Ilfattoquotidiano.it - Jeremy Chan torna a Masterchef ma la sua prova è un disastro: solo un aspirante chef centra il piatto. Cosa è successo

Jeremy Chan è il nuovo vincitore di MasterChef Italia 15.

Ikoyi Co-Founder, Jeremy Chan: What It Takes to Build a Top 50 Restaurant

