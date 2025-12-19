Il triste risotto bianco di Ugo Mask | il piatto dell’aspirante Masterchef è un disastro ma fa muovere Barbieri

Zazoom 19 dic 2025

Ugo Mask si presenta come personal trainer brianzolo, di conseguenza nei suoi piatti pone una grande attenzione all’aspetto salutistico della portata. Purtroppo per lui, però, l’unico obiettivo delle sue creazioni culinarie sembra quello: il risotto presentato ieri, in uno degli ultimi Live Cooking di questa stagione di MasterChef Italia (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand) è stato totalmente bocciato dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non è nemmeno riuscito a creare la sua firma al bordo del piatto, ma in cambio ha fatto fare qualche esercizio a Bruno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

