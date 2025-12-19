Ugo Mask si presenta come personal trainer brianzolo, di conseguenza nei suoi piatti pone una grande attenzione all’aspetto salutistico della portata. Purtroppo per lui, però, l’unico obiettivo delle sue creazioni culinarie sembra quello: il risotto presentato ieri, in uno degli ultimi Live Cooking di questa stagione di MasterChef Italia (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand) è stato totalmente bocciato dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non è nemmeno riuscito a creare la sua firma al bordo del piatto, ma in cambio ha fatto fare qualche esercizio a Bruno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il triste risotto bianco di Ugo Mask: il piatto dell’aspirante Masterchef è un disastro (ma fa muovere Barbieri)

Risotto con crema di scampi 320 g di riso carnaroli 2 spicchi d'aglio 1,2 kg di scampi 50 ml di panna 1 limone Olio evo q.b. Sale q.b. Per il fumetto: 1,2 lt di acqua 1 spicchio d'aglio 1 scalogno 40 ml di brandy 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro Sale q.b. P - facebook.com facebook